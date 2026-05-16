MANOMANISTA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Artola jugará la final del Manomanista tras derrotar con autoridad a Laso (22-13)

Buruz Buru
18:00 - 20:00

Iñaki Artola. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Artolak jokatuko du Buruz Buruko finala, Laso nagusitasunez garaituta (22-13)
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Iñaki Artola ha ganado 22-13 a Unai Laso en la semifinal del Manomanista, y el pelotari de Alegia jugará la gran final por segundo año consecutivo. Artola ha dado un gran inicio al partido, poniéndose 16-2 por delante; y aunque Laso se ha acercado al 17-10, ha mantenido firme la victoria.

Pelota a mano Manomanista Pelota Iñaki Artola

Te puede interesar

Javier Zabala eta bere aita, botileroa, Artolaren aurkako partidan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El padre y botillero de Zabala, a su hijo, abatido: “Venga, Javier, anímate"

Javier Zabala lo ha tenido todo a favor para meterse en las semifinales del Campeonato Manomanista pero su rival, Iñaki Artola, le ha dado la vuelta al partido y ha sido quien finalmente se ha llevado el gato al agua. Zabala ha estado apoyado por su padre y botillero, que ha intentado animarle para conseguir los dos tantos que necesitaba, pero el riojano no ha levantado cabeza.  

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X