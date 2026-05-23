Jonas Vingegaard gana en Pila y se enfunda la maglia rosa del Giro de Italia
El ciclista danés del Visma | Lease a Bike ha sumado su tercer triunfo de etapa en esta edición del Giro, y se ha situado como líder de la clasificación general, después de diez días en los que Afonso Eulálio ha ocupado la primera posición.
El ciclista danés del equipo Visma | Lease a Bike Jonas Vingegaard ha ganado la decimocuarta etapa del Giro de Italia de 2026, que ha terminado en Pila, un puerto de primera categoría, este sábado, y, además, se ha enfundado la maglia rosa de la carrera, ya que se ha encaramado al primer puesto de la clasificación general, después de diez días en los que Afonso Eulálio (UAE) ha permanecido en ese primer lugar.
Los y las aficionadas han podido vivir una etapa que, sobre el papel, podía ser clave para el desenlace del 109º Giro de Italia, y lo cierto es que lo realizado por los ciclistas ha respondido a las expectativas. La jornada ha estado marcada por una fuga de una veintena de hombres, entre los que se hallaban Igor Arrieta (UAE) y, además del navarro, numerosos corredores de mucho nivel, como Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Enric Mas (Movistar), Aleksandr Vlasov (Red Bull) o Wout Poels (Unibet), entre otros. A falta de cuarenta kilómetros para la conclusión, los fugados tenían una ventaja de dos minutos y medio sobre el pelotón, en el que el Visma Lease a Bike de Jonas Vingegaard tiraba con fuerza y Afonso Eulálio, el líder de la general, pasaba sus primeros problemas.
El último puerto, el de Pila, ha sido determinante. A falta de unos doce kilómetros para la meta, Igor Arrieta ha comenzado a quedarse atrás en el grupo de cabeza, y lo mismo le ha sucedido, en el grupo de los mejores de la general, a Markel Beloki. Ya dentro de los últimos diez kilómetros, Einer Rubio ha atacado en cabeza de carrera, mientras que por detrás Eulálio trataba de seguir en el grupo de Vingegaard, que contaba con varios compañeros, como Sepp Kuss, que estaban dejando sin opciones a muchos rivales.
Eulálio quedaba definitivamente atrás y el grupo de Jonas Vingegaard se acercaba a los de cabeza, donde Ciccone lo intentaba una y otra vez. A cuatro kilómetros y medio del final, ha atacado Vingegaard; nadie ha podido seguir la arrancada del líder del Visma. El ganador del Tour de Francia de 2022 y de 2023 pronto ha llegado al primer puesto provisional de la etapa, con Felix Gall, Piganzoli, Hindley y Pellizari tratando de ceder lo menos posible.
Jonas Vinegaard ha llegado en solitario en primera posición, como hizo en el Blockhaus y en Corno alle Scale, y ya lidera el Giro. Eulálio se halla a dos minutos y 26 segundos del corredor danés, y Gall, tercero, está a 2:50 del portador de la maglia rosa. El ciclista del Visma ha dado un golpe sobre la mesa en este Giro de Italia, otro más, y, a una semana de que concluya la prueba, se confirma como el gran favorito para hacerse con el triunfo final.
Clasificación de la 14ª etapa
1 - Jonas Vingegaard (Visma) 3:53:01
2 - Felix Gall (Decathlon) + 0:49
3 - Jay Hindley (Red Bull) + 0:58
4 - Davide Piganzoli (Visma) + 1:03
5 - Giulio Pellizzari (Red Bull) m. t.
6 - Thymen Arensman (Netcompany) + 1:23
7 - Michael Storer (Tudor) + 1:35
8 - Wout Poels (Unibet) + 2:08
9 - Jan Hirt (NSN) + 2:08
10 - Egan Bernal (Netcompany) m. t.
Clasificación general
1 - Jonas Vingegaard (Visma) 56:08:41
2 - Afonso Eulálio (Bahrain) + 2:26
3 - Felix Gall (Decathlon) + 2:50
4 - Thymen Arensman (Netcompany) + 3:03
5 - Jay Hindley (Red Bull) + 3:43
6 - Giulio Pellizzari (Red Bull) + 4:22
7 - Michael Storer (Tudor) + 4:46
8 - Ben O'Connor (Jayco) + 5:22
9 - Derek Gee-West (Lidl) + 5:41
10 - Davide Piganzoli (Visma) + 6:13
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