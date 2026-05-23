Jonas Vingegaard gana en Pila y se enfunda la maglia rosa del Giro de Italia

El último puerto, el de Pila, ha sido determinante. A falta de unos doce kilómetros para la meta, Igor Arrieta ha comenzado a quedarse atrás en el grupo de cabeza, y lo mismo le ha sucedido, en el grupo de los mejores de la general, a Markel Beloki. Ya dentro de los últimos diez kilómetros, Einer Rubio ha atacado en cabeza de carrera, mientras que por detrás Eulálio trataba de seguir en el grupo de Vingegaard, que contaba con varios compañeros, como Sepp Kuss, que estaban dejando sin opciones a muchos rivales.

Eulálio quedaba definitivamente atrás y el grupo de Jonas Vingegaard se acercaba a los de cabeza, donde Ciccone lo intentaba una y otra vez. A cuatro kilómetros y medio del final, ha atacado Vingegaard; nadie ha podido seguir la arrancada del líder del Visma. El ganador del Tour de Francia de 2022 y de 2023 pronto ha llegado al primer puesto provisional de la etapa, con Felix Gall, Piganzoli, Hindley y Pellizari tratando de ceder lo menos posible.

Jonas Vinegaard ha llegado en solitario en primera posición, como hizo en el Blockhaus y en Corno alle Scale, y ya lidera el Giro. Eulálio se halla a dos minutos y 26 segundos del corredor danés, y Gall, tercero, está a 2:50 del portador de la maglia rosa. El ciclista del Visma ha dado un golpe sobre la mesa en este Giro de Italia, otro más, y, a una semana de que concluya la prueba, se confirma como el gran favorito para hacerse con el triunfo final.