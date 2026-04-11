El Manomanista
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Altuna se toma la revancha del Parejas ante Laso (22-16)

18:00 - 20:00
Jokin Altuna. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Altunak Binakakoaren errebantxa hartu du Lasoren aurka (22-16)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Jokin Altuna ha derrotado por 22-16 a Unai Laso en el primer partido del grupo A del  Manomanista. Aunque ha empezado por detrás, ha dado la vuelta al marcador para lograr una contundente victoria, de manera que el de Amezketa se ha tomado la revancha de la final del Parejas.

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