MANOMANISTA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Artola en semifinales tras lograr una épica victoria

Artola eta Zabala
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Artola finalerdietan, garaipen epikoa lortuta
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Iñaki Artola ha logrado el último billete para las semifinales del manomanista tras ganar 22-16 a Javi Zabala. Después de 12 años, el pasado domingo el de Alegia vivió un día que “siempre recordará mientras viva”.

Artola remonta el partido y se hace con el pase a semifinales (22-16)
Pelota a mano Manomanista Pelota Iñaki Artola

Te puede interesar

Javier Zabala eta bere aita, botileroa, Artolaren aurkako partidan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El padre y botillero de Zabala, a su hijo, abatido: “Venga, Javier, anímate"

Javier Zabala lo ha tenido todo a favor para meterse en las semifinales del Campeonato Manomanista pero su rival, Iñaki Artola, le ha dado la vuelta al partido y ha sido quien finalmente se ha llevado el gato al agua. Zabala ha estado apoyado por su padre y botillero, que ha intentado animarle para conseguir los dos tantos que necesitaba, pero el riojano no ha levantado cabeza.  

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X