MANOMANISTA

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Laso se impone con total autoridad a Jaka (8-22)

Laso
18:00 - 20:00
Unai Laso. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Laso nagusitasun osoz gailendu da Jakaren aurka (8-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Unai Laso ha derrotado con facilidad a Erik Jaka en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista disputada en el Ogueta (8-22), una victoria que le permitirá enfrentarse dentro de dos semanas a Darío, con el que se jugarán el pase a semifinales.

Pelota a mano Unai Laso Manomanista Baiko pelota Pelota

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