MANOMANISTA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Artola remonta el partido y se hace con el pase a semifinales (22-16)

Pilota
18:00 - 20:00

Iñaki Artola. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Artolak partida irauli eta finalerdietarako txartela eskuratu du (22-16)
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Los cuartos de final del Manomanista han tenido un final espectacular: Iñaki Artola ha luchado hasta el final para doblegar a Zabala (22-16). El riojano necesitaba 17 tantos para clasificarse a semifinales, pero se ha quedado en 16, mientras que Artola se ha hecho con el último billete para semifinales.

Pelota a mano Manomanista Baiko pelota Pelota Iñaki Artola

Te puede interesar

Javier Zabala eta bere aita, botileroa, Artolaren aurkako partidan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El padre y botillero de Zabala, a su hijo, abatido: “Venga, Javier, anímate"

Javier Zabala lo ha tenido todo a favor para meterse en las semifinales del Campeonato Manomanista pero su rival, Iñaki Artola, le ha dado la vuelta al partido y ha sido quien finalmente se ha llevado el gato al agua. Zabala ha estado apoyado por su padre y botillero, que ha intentado animarle para conseguir los dos tantos que necesitaba, pero el riojano no ha levantado cabeza.  

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X