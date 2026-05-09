Larrazabal logra el pase a semifinales tras derrotar a Peña (18-22)
En el partido disputado en Labrit, Iker Larrazabal se ha clasificado para las semifinales tras derrotar a Jon Ander Peña por 18-22. Este resultado permite a Larrazabal estar en semifinales, mientras que Peña se queda fuera de la competición sin opciones de clasificarse.
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Artola en semifinales tras lograr una épica victoria
Iñaki Artola ha logrado el último billete para las semifinales del manomanista tras ganar 22-16 a Javi Zabala. Después de 12 años, el pasado domingo el de Alegia vivió un día que “siempre recordará mientras viva”.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
El padre y botillero de Zabala, a su hijo, abatido: “Venga, Javier, anímate"
Javier Zabala lo ha tenido todo a favor para meterse en las semifinales del Campeonato Manomanista pero su rival, Iñaki Artola, le ha dado la vuelta al partido y ha sido quien finalmente se ha llevado el gato al agua. Zabala ha estado apoyado por su padre y botillero, que ha intentado animarle para conseguir los dos tantos que necesitaba, pero el riojano no ha levantado cabeza.
Artola remonta el partido y se hace con el pase a semifinales (22-16)
Los cuartos de final del Manomanista han tenido un final espectacular: Iñaki Artola ha luchado hasta el final para doblegar a Zabala (22-16). El riojano necesitaba 17 tantos para clasificarse a semifinales, pero se ha quedado en 16, mientras que Artola se ha hecho con el último billete para semifinales.
La semifinal del Atano III se disputará el 16 de mayo; la del Adarraga de Logroño, el 17 de mayo
Teniendo en cuenta que en la misma fecha del festival de pelota de Atano III hay partido de fútbol en Anoeta, han tomado esta decisión para evitar posibles problemas en la entrada.
Altuna deja una reflexión en su despedida del campeonato: “Estamos jugando en muchos frontones raros, y hace falta más seriedad"
El pelotari de Amezketa cree que deben disputar el manomanista en frontones "más neutrales". Tras llegar a las semifinales en los últimos seis años, el campeón Jokin Altuna no estará este año en esa fase.
Altuna despide el campeonato derrotando a Jaka (22-16)
En el frontón de Legazpi se han enfrentado Jokin Altuna y Erik Jaka, que aunque no se jugaban nada en la clasificación, ambos han ofrecido un duelo apretado y disputado, pero finalmente Altuna ha demostrado su superioridad y se ha llevado la victoria (22-16).
Jokin Altuna: “Veo a Unai como candidato a la txapela"
El domingo por la tarde, en Legazpi, tras el partido disputado contra Jaka y después de quedar eliminado del Campeonato Manomanista, Jokin Altuna ha declarado que ve a Unai Laso como el campeón de este año. (Declaraciones en vasco)
¡Darío y Laso, a semifinales!
Unai Laso ha sumado una importante victoria este sábado en el frontón Atano III de Donostia-San Sebastián tras derrotar a Darío Gómez (14-22). Gracias a ello, Laso se ha hecho con el pase a las semifinales, con lo que Jokin Altuna queda eliminado de la competición. Darío, por su parte, además de clasificarse para las semifinales, se ha mantenido como primero del grupo.