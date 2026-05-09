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Larrazabal logra el pase a semifinales tras derrotar a Peña (18-22)

Iker Larrazabal
18:00 - 20:00

Iker Larrazabal. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Larrazabalek finalerdietarako txartela eskuratu du, Peña mendean hartuta (18-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el partido disputado en Labrit, Iker Larrazabal se ha clasificado para las semifinales tras derrotar a Jon Ander Peña por 18-22. Este resultado permite a Larrazabal estar en semifinales, mientras que Peña se queda fuera de la competición sin opciones de clasificarse.

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