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Altuna despide el campeonato derrotando a Jaka (22-16)

Altuna
18:00 - 20:00
Jokin Altuna. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Altunak Jaka garaituta agurtu du txapelketa (22-16)
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el frontón de Legazpi se han enfrentado Jokin Altuna y Erik Jaka, que aunque no se jugaban nada en la clasificación, ambos han ofrecido un duelo apretado y disputado, pero finalmente Altuna ha demostrado su superioridad y se ha llevado la victoria (22-16).

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