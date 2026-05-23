Unai Amiano, campeón del Manomanista (7-22)
Unai Amiano ha ganado con maestría la txapela del Manomanista de la Serie B en el Labrit, tras derrotar a Ander Murua por 7-22. Aunque el inicio ha sido igualado, el encuentro ha tomado rápidamente color azul, y el irundarra ha sido superior en toda la final.
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Murua y Amiano ya han seleccionado el material para la final, en el Labrit
Murua y Amiano disputarán la final del Manomanista de la Serie B este sábado, en el Labrit. Esta mañana han seleccionado las pelotas y según han explicado los dos finalistas, están satisfechos con el material.
Artola y Darío, en la final del Manomanista
Iñaki Artola y Darío Gómez se enfrentarán el próximo 31 de mayo en la final del Campeonato Manomanista. Artola venció en la semifinal a Laso y Darío a Larrazabal.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Darío Gomez arrolla a Larrazabal y se medirá a Artola en la gran final (22-8)
El pelotari de Baiko ha sido muy superior a su rival y se ha impuesto gracias a su velocidad a un Larrazabal que poco ha podido hacer para meterse en el partido.
Artola jugará la final del Manomanista tras derrotar con autoridad a Laso (22-13)
Iñaki Artola ha ganado 22-13 a Unai Laso en la semifinal del Manomanista, y el pelotari de Alegia jugará la gran final por segundo año consecutivo. Artola ha dado un gran inicio al partido, poniéndose 16-2 por delante; y aunque Laso se ha acercado al 17-10, ha mantenido firme la victoria.
Murua y Amiano jugarán la final de la Serie B
Ander Murua y Unai Amiano jugarán la final de la Serie B del Manomanista. En la primera semifinal, Murua se ha impuesto 12-22 a Alberdi II. En la segunda, Amiano ha tenido que emplearse a fondo para derrotar a Rekalde por 22-17.
Darío y Larrazabal eligen pelotas muy vivas para la semifinal que jugarán el domingo en el Adarraga
A juicio del pelotari alavés, el riojano es favorito para ganar la txapela; Darío, no obstante, destaca que será la cancha la que dicte sentencia. Quien logre la victoria disputará por primera vez la final del Manomanista.
Artola y Laso separan el material para la semifinal del próximo sábado en el Atano III
Ambos pelotaris han quedado satisfechos con el material del cestaño. El delantero navarro ha tenido dos semanas para preparar el duelo del sábado, el guipuzcoano tan solo cinco días, pero llegará muy motivado tras el partido que levantó el pasado domingo.
Artola en semifinales tras lograr una épica victoria
Iñaki Artola ha logrado el último billete para las semifinales del manomanista tras ganar 22-16 a Javi Zabala. Después de 12 años, el pasado domingo el de Alegia vivió un día que “siempre recordará mientras viva”.