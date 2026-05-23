SERIE B

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Unai Amiano, campeón del Manomanista (7-22)

B seriea
18:00 - 20:00

Unai Amiano. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Unai Amiano, Buruz Buruko txapeldun erakustaldia emanda (7-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Unai Amiano ha ganado con maestría la txapela del Manomanista de la Serie B en el Labrit, tras derrotar a Ander Murua por 7-22. Aunque el inicio ha sido igualado, el encuentro ha tomado rápidamente color azul, y el irundarra ha sido superior en toda la final.

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