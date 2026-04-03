CAMPEONATO MANOMANISTA

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Darío se impone a Elordi y pasa a los cuartos de final de la liguilla del Manomanista (22-6)

Dario - Elordi (22-6). Buruz buruko ligaxka, final-zortzirenak.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dario Buruz Buruzko ligaxkako final-laurdenetan izango da, Elordi kanporatuta (22-6)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El pelotari riojano Darío Gómez ha logrado el billete para los cuartos de final de la liguilla del Campeonato Manomanista al imponerse con contundencia a Aitor Elordi en la eliminatoria de octavos que han disputado este viernes en Labastida.

Manomanista Pelota Aitor Elordi

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