Osasuna pierde ante el Getafe, pero seguirá en Primera División (1-0)

Los rojillos han comenzado bien el partido, buscando con rapidez el área rival y han sido las primeras ocasiones del partido. En un saque de esquina, Torró ha rematado de cabeza, pero ha salido demasiado centrado a las manos del portero.

Raúl García de Haro tuvo una gran ocasión al quedarse solo ante Soria, pero su disparo fue demasiado flojo.

La primera ocasión del Getafe vino en una falta directa en la que Milla disparó directo, pegado al palo, pero Sergio Herrera metió bien los puños para alejar el balón.

Tras ello, el juego ha bajado de ritmo. El equipo local ha tenido más posesión del balón, pero no ha creado peligro ante un Osasuna que ha estado bien colocado. En los últimos minutos de la primera parte Herrera ha realizado otra buena parada para impedir que el rival se adelantara y se han ido a vestuarios con el marcador a cero.

La segunda parte también ha arrancado con el mismo guión, con los resultados de otros partidos hasta entonces, ya que a ambos equipos les valía el empate para cumplir los objetivos pero, llegado la hora de juego, Luis Milla ha hecho un disparo desde fuera del área y, tras golpear a Herrando, el balón se ha desviado y ha entrado a la red, atrapando al portero por sorpresa (1-0).