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Osasuna pierde ante el Getafe, pero seguirá en Primera División (1-0)

Tras la derrota, han quedado a la espera de los resultados de sus rivales directos. El empate entre el Girona y el Elche beneficia al conjunto navarro, que seguirá un año más en Primera.

Osasuna Budimir
Budimir, en una jugada del partido. Foto: @Osasuna
Euskaraz irakurri: Osasunak galdu egin du Getaferen aurka, baina Lehen Mailan jarraituko du (1-0)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha perdido este sábado 1-0 ante el Getafe en el partido correspondiente a la última jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum. Los rojillos necesitaban un punto para seguir en la máxima categoría, pero tras la derrota se han quedado a la espera de los resultados de sus rivales directos. El empate entre el Girona y el Elche ha beneficiado al conjunto navarro, que seguirá un año más en Primera División.

Los rojillos han comenzado bien el partido, buscando con rapidez el área rival y han sido las primeras ocasiones del partido. En un saque de esquina, Torró ha rematado de cabeza, pero ha salido demasiado centrado a las manos del portero.

Raúl García de Haro tuvo una gran ocasión al quedarse solo ante Soria, pero su disparo fue demasiado flojo.

La primera ocasión del Getafe vino en una falta directa en la que Milla disparó directo, pegado al palo, pero Sergio Herrera metió bien los puños para alejar el balón.

Tras ello, el juego ha bajado de ritmo. El equipo local ha tenido más posesión del balón, pero no ha creado peligro ante un Osasuna que ha estado bien colocado. En los últimos minutos de la primera parte Herrera ha realizado otra buena parada para impedir que el rival se adelantara y se han ido a vestuarios con el marcador a cero.

La segunda parte también ha arrancado con el mismo guión, con los resultados de otros partidos hasta entonces, ya que a ambos equipos les valía el empate para cumplir los objetivos pero, llegado la hora de juego, Luis Milla ha hecho un disparo desde fuera del área y, tras golpear a Herrando, el balón se ha desviado y ha entrado a la red, atrapando al portero por sorpresa (1-0).

Lisci ha querido ir a por el empate sin mirar a los otros partidos y ha alineado a Kike Barja y Rubén García buscando la frescura en lugar de Torró y Herrando. Por desgracia nada más entrar, Rubén García se ha lesionado y no ha podido seguir en el campo, entrando Moi Gómez en su lugar.

Con el paso del tiempo a Osasuna le han entrado los nervios porque se le veía sin ideas ni ocasiones claras. Galán ha rematado un potente cabezazo a falta de cinco minutos que le ha salido demasiado centrado. Raúl García también lo ha intentado con una falta directa, pero se le ha ido arriba.

Los últimos minutos han sido muy intensos, ya que todo estaba muy abierto, y los puestos de descenso en juego. Osasuna se ha lanzado arriba con todo, pero no ha conseguido marcar y se ha quedado a la espera de los resultados de sus rivales.

Por suerte para los rojillos, el Girona ha empatado ante el Elche (1-1) , por lo que Osasuna seguirá un año más en la máxima categoría.

Los equipos que descenderán a Segunda serán el Girona, el Mallorca y el Oviedo.

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