Zabala remonta el partido y se lleva la victoria (17-22)
En el partido disputado en el Labrit, Zabala ha derrotado a Peña (17-22). Aunque Peña tenía una ventaja de cinco a falta de cinco tantos, Zabala no le ha dejado hacer ni un solo tanto a partir de entonces; ha remontado el encuentro y se ha llevado el punto.
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Peña, muy enfadado: “Hay jueces que no merecen estar donde están"
Declaraciones de Peña tras perder ante Javi Zabala (17-22). Durante el encuentro, los jueces le han señalado dos atxikis: uno en el 10-10 y otro en el 17-13.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Darío da un recital y arrolla al campeón Altuna en Gernika (8-22)
El de Amezketa no ha podido con el vendabal de juego del riojano. Darío ha sido muy superior durante todo el partido y ha dado un paso de gigante en el camino hacia las semifinales.
Darío vence con contundencia a Jaka (10-22)
Darío Gómez ha derrotado por 10-22 a Erik Jaka en el partido correspondiente al grupo A del Manomanista .El pelotari de Aspe ha encarrilado el partido desde el principio, logrando sin dificultades su primer punto en el campeonato.
Altuna se toma la revancha del Parejas ante Laso (22-16)
Jokin Altuna ha derrotado por 22-16 a Unai Laso en el primer partido del grupo A del Manomanista. Aunque ha empezado por detrás, ha dado la vuelta al marcador para lograr una contundente victoria, de manera que el de Amezketa se ha tomado la revancha de la final del Parejas.
Larrazabal vence a Artola en un partido muy duro (17-22)
Iker Larrazabal ha sumado su primer punto en el Manomanista 2026 tras derrotar a Iñaki Artola por 17-22. Ha ido por delante en el marcador en todo momento, pero ha tenido que andar firme para lograr una victoria que le ha costado mucho.
El Campeonato Manomanista ya mira a los cuartos de final
Erik Jaka ha sido uno de los protagonistas de la última jornada del Campeonato Manomanista este fin de semana, después de lograr pasar de ronda tras remontar contra Ezkurdia al final del partido.
Jaka logra una gran hazaña al remontar a Ezkurdia en el último momento (21-22)
Este sábado, en los octavos de final de la liguilla del Campeonato Manomanista disputados en Estella, tras remontar en el último momento, Erik Jaka ha vencido a Joseba Ezkurdia y se ha clasificado para los cuartos de final.
Zabala vence con facilidad a Bakaikoa y pasa a cuartos de final (5-22)
Javi Zabala ha dominado con facilidad a Joanes Bakaikoa en los octavos de final de la liguilla del Campeonato Manomanista, disputado en Logroño, y se ha clasificado para los cuartos de final (22-5).