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Zabala remonta el partido y se lleva la victoria (17-22)

Aspe
18:00 - 20:00
Javier Zabala. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Zabalak partida irauli eta garaipena eskuratu du (17-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el partido disputado en el Labrit, Zabala ha derrotado a Peña (17-22). Aunque Peña tenía una ventaja de cinco a falta de cinco tantos, Zabala no le ha dejado hacer ni un solo tanto a partir de entonces; ha remontado el encuentro y se ha llevado el punto.

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