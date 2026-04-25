MANOMANISTA

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Artola remonta y vence a Peña (22-19)

Buruz burukoa
18:00 - 20:00
Iñaki Artola. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Artolak markagailua irauli eta Peña mendean hartu du (22-19)
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KIROLAK EITB

Última actualización

A pesar de los apuros de Iñaki Artola, ha remontado el partido y ha derrotado a Jon Ander Peña en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista (22-19). Gracias a esta victoria, Artola jugará en la última jornada ante Zabala, mientras que Peña tiene muy difícil salir adelante.

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