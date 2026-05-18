31 de mayo
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Artola y Darío, en la final del Manomanista

Buruz buruko finala
18:00 - 20:00
Jugarán la final el 31 de mayo
Euskaraz irakurri: Artola eta Dario, Buruz Buruko Txapelketako finalean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Iñaki Artola y Darío Gómez se enfrentarán el próximo 31 de mayo en la final del Campeonato Manomanista. Artola venció en la semifinal a Laso y Darío a Larrazabal.

Manomanista

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