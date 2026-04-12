El Manomanista
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Darío vence con contundencia a Jaka (10-22)

Dario Gomez
18:00 - 20:00
Darío triunfa ante Jaca. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Dariok sendotasunez garaitu du Jaka (10-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Darío Gómez ha derrotado por 10-22 a Erik Jaka en el partido correspondiente al grupo A del Manomanista .El pelotari de Aspe ha encarrilado el partido desde el principio, logrando sin dificultades su primer punto en el campeonato.

Erik Jaka Pelota a mano Manomanista Pelota

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