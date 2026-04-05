CAMPEONATO MANOMANISTA

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Jaka logra una gran hazaña al remontar a Ezkurdia en el último momento (21-22)

Buruz-burukoa
18:00 - 20:00
Erik Jaka. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Handia egin du Jakak, azken unean Ezkurdiari partida iraulita (21-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este sábado, en los octavos de final de la liguilla del Campeonato Manomanista disputados en Estella, tras remontar en el último momento, Erik Jaka ha vencido a Joseba Ezkurdia y se ha clasificado para los cuartos de final.

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