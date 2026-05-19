MANOMANISTA SERIE B
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Murua y Amiano ya han seleccionado el material para la final, en el Labrit

Murua-Amiano, B Serieko Buruz Buruko finaleko material aukeraketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Muruak eta Amianok finaleko material aukeraketa egin dute Labriten
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Murua y Amiano disputarán la final del Manomanista de la Serie B este sábado, en el Labrit. Esta mañana han seleccionado las pelotas y según han explicado los dos finalistas, están satisfechos con el material.

Murua y Amiano jugarán la final de la Serie B
Otras competiciones de pelota a mano Pelota a mano Manomanista Pelota

Te puede interesar

Javier Zabala eta bere aita, botileroa, Artolaren aurkako partidan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El padre y botillero de Zabala, a su hijo, abatido: “Venga, Javier, anímate"

Javier Zabala lo ha tenido todo a favor para meterse en las semifinales del Campeonato Manomanista pero su rival, Iñaki Artola, le ha dado la vuelta al partido y ha sido quien finalmente se ha llevado el gato al agua. Zabala ha estado apoyado por su padre y botillero, que ha intentado animarle para conseguir los dos tantos que necesitaba, pero el riojano no ha levantado cabeza.  

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X