El Manomanista
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Murua y Amiano jugarán la final de la Serie B

Serie B
18:00 - 20:00
Murua y Amiano. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Murua eta Amianok jokatuko dute Serie B-ko finala
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ander Murua y Unai Amiano jugarán la final de la Serie B del Manomanista. En la primera semifinal, Murua se ha impuesto 12-22 a Alberdi II. En la segunda, Amiano ha tenido que emplearse a fondo para derrotar a Rekalde por 22-17.

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