Murua y Amiano jugarán la final de la Serie B
Ander Murua y Unai Amiano jugarán la final de la Serie B del Manomanista. En la primera semifinal, Murua se ha impuesto 12-22 a Alberdi II. En la segunda, Amiano ha tenido que emplearse a fondo para derrotar a Rekalde por 22-17.
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Darío y Larrazabal eligen pelotas muy vivas para la semifinal que jugarán el domingo en el Adarraga
A juicio del pelotari alavés, el riojano es favorito para ganar la txapela; Darío, no obstante, destaca que será la cancha la que dicte sentencia. Quien logre la victoria disputará por primera vez la final del Manomanista.
Artola y Laso separan el material para la semifinal del próximo sábado en el Atano III
Ambos pelotaris han quedado satisfechos con el material del cestaño. El delantero navarro ha tenido dos semanas para preparar el duelo del sábado, el guipuzcoano tan solo cinco días, pero llegará muy motivado tras el partido que levantó el pasado domingo.
Artola en semifinales tras lograr una épica victoria
Iñaki Artola ha logrado el último billete para las semifinales del manomanista tras ganar 22-16 a Javi Zabala. Después de 12 años, el pasado domingo el de Alegia vivió un día que “siempre recordará mientras viva”.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
El padre y botillero de Zabala, a su hijo, abatido: “Venga, Javier, anímate"
Javier Zabala lo ha tenido todo a favor para meterse en las semifinales del Campeonato Manomanista pero su rival, Iñaki Artola, le ha dado la vuelta al partido y ha sido quien finalmente se ha llevado el gato al agua. Zabala ha estado apoyado por su padre y botillero, que ha intentado animarle para conseguir los dos tantos que necesitaba, pero el riojano no ha levantado cabeza.
Artola remonta el partido y se hace con el pase a semifinales (22-16)
Los cuartos de final del Manomanista han tenido un final espectacular: Iñaki Artola ha luchado hasta el final para doblegar a Zabala (22-16). El riojano necesitaba 17 tantos para clasificarse a semifinales, pero se ha quedado en 16, mientras que Artola se ha hecho con el último billete para semifinales.
Larrazabal logra el pase a semifinales tras derrotar a Peña (18-22)
En el partido disputado en Labrit, Iker Larrazabal se ha clasificado para las semifinales tras derrotar a Jon Ander Peña por 18-22. Este resultado permite a Larrazabal estar en semifinales, mientras que Peña se queda fuera de la competición sin opciones de clasificarse.
La semifinal del Atano III se disputará el 16 de mayo; la del Adarraga de Logroño, el 17 de mayo
Teniendo en cuenta que en la misma fecha del festival de pelota de Atano III hay partido de fútbol en Anoeta, han tomado esta decisión para evitar posibles problemas en la entrada.
Altuna deja una reflexión en su despedida del campeonato: “Estamos jugando en muchos frontones raros, y hace falta más seriedad"
El pelotari de Amezketa cree que deben disputar el manomanista en frontones "más neutrales". Tras llegar a las semifinales en los últimos seis años, el campeón Jokin Altuna no estará este año en esa fase.