CAMPEONATO MANOMANISTA

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Zabala vence con facilidad a Bakaikoa y pasa a cuartos de final (5-22)

Pilota
18:00 - 20:00
Javi Zabala. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Zabalak erraz garaitu du Bakaikoa eta final-laurdenetara igaro da (5-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Javi Zabala ha dominado con facilidad a Joanes Bakaikoa en los octavos de final de la liguilla del Campeonato Manomanista, disputado en Logroño, y se ha clasificado para los cuartos de final (22-5).

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