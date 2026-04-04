Zabala vence con facilidad a Bakaikoa y pasa a cuartos de final (5-22)

Los cuatro entrarán directamente en la liguilla de cuartos, donde cuatro campeones se podrían cruzar en el mismo grupo: Laso, Altuna, Elordi y Jaka, si los dos últimos superan la eliminatoria de octavos. En el Campeonato Serie B el sorteo ha deparado un duelo entre los hermanos Zubizarreta de Ataun, que tendrá lugar en Zarautz.