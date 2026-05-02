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¡Darío y Laso, a semifinales!

Buruz burukoa
18:00 - 20:00
Unai Laso. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Dario eta Laso, finalaurrekoetara!
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KIROLAK EITB

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Unai Laso ha sumado una importante victoria este sábado en el frontón Atano III de Donostia-San Sebastián tras derrotar a Darío Gómez (14-22). Gracias a ello, Laso se ha hecho con el pase a las semifinales, con lo que Jokin Altuna queda eliminado de la competición. Darío, por su parte, además de clasificarse para las semifinales, se ha mantenido como primero del grupo.

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