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Zabala ha tenido que emplearse a fondo para doblegar a Larrazabal (22-17)

Buruzburukoa
18:00 - 20:00
Javier Zabala. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Zabalak gogotik borrokatu behar izan du Larrazabal menderatzeko (22-17)
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el partido disputado en el Deportivo de Bilbao, Javier Zabala ha tenido que que emplearse con solvencia para derrotar a Iker Larrazabal (22-17). Gracias a esta victoria, el riojano se coloca líder del grupo B de la liguilla de semifinales del Manomanista, con dos victorias. 

En la última jornada, por tanto, Zabala se enfrentará a Artola, mientras que Larrazabal se medirá a la Peña II.

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