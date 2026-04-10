El Manomanista
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Larrazabal vence a Artola en un partido muy duro (17-22)

Iker Larrazabal
18:00 - 20:00
Iker Larrazabal. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Larrazabalek Artola garaitu du partida oso gogorrean (17-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Iker Larrazabal ha sumado su primer punto en el Manomanista 2026 tras derrotar a Iñaki Artola por 17-22. Ha ido por delante en el marcador en todo momento, pero ha tenido que andar firme para lograr una victoria que le ha costado mucho.

Iker Larrazabal Pelota a mano Manomanista Pelota Iñaki Artola

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