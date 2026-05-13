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Darío y Larrazabal eligen pelotas muy vivas para la semifinal que jugarán el domingo en el Adarraga

Larrazabal eta Dario
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dariok eta Larrazabalek pilota oso biziak aukeratu dituzte, Adarragan igandean jokatuko duten finalerdirako
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KIROLAK EITB

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A juicio del pelotari alavés, el riojano es favorito para ganar la txapela; Darío, no obstante, destaca que será la cancha la que dicte sentencia. Quien logre la victoria disputará por primera vez la final del Manomanista.

Pelota Pelota a mano Iker Larrazabal Manomanista

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