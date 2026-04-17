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Darío da un recital y arrolla al campeón Altuna en Gernika (8-22)

Dario Altunari gailendu zaio Buruz Buruko txapelketaren bigarren jardunaldian
18:00 - 20:00
Darío ha dominado el Gernika. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Dario garaile Altuna txapeldunaren aurkako partidan (8-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El de Amezketa no ha podido con el vendabal de juego del riojano. Darío ha sido muy superior durante todo el partido y ha dado un paso de gigante en el camino hacia las semifinales.

Jokin Altuna Manomanista

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