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Brandon McNulty se proclama campeón del mundo de ciclismo en ruta en Montreal

El estadounidense terminó imponiéndose por 13 segundos a Matthews, que consiguió la medalla de plata, mientras que el neerlandés Mathieu van der Poel logró el bronce.
AME938. MONTREAL (CANADÁ), 27/09/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial en X de la Unión Ciclista Internacional @UCI_cycling que muestra de izquierda a derecha a los ciclistas de Australia, Michael Matthews medalla de plata; de Estados Unidos, Brandon McNulty medalla de oro y de los Países Bajos, Mathieu van der Poel medalla de bronce, posando durante la premiación de la prueba élite masculina de ciclismo de ruta este domingo en Montreal (Canadá). EFE/@UCI_cycling /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El podio del Mundial. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Brandon McNulty errepideko txirrindularitzako munduko txapeldun bilakatu da Montrealen
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El estadounidense Brandon McNulty se proclamó este domingo campeón del mundo de ciclismo en ruta en Montreal al imponerse en solitario en la prueba élite masculina, de 273,4 kilómetros, por delante del australiano Michael Matthews y del neerlandés Mathieu van der Poel.

McNulty lanzó el ataque decisivo a unos 32 kilómetros de la meta y llegó a disponer de alrededor de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores.

Sin embargo, en la última ascensión a Mont-Royal, a unos 12 kilómetros de la llegada, el estadounidense comenzó a perder terreno y el grupo perseguidor redujo de forma considerable su ventaja en la última vuelta.

A nueve kilómetros de la meta, McNulty conservaba únicamente 14 segundos sobre sus perseguidores, pero una vez superada la subida volvió a aumentar el ritmo y a falta de siete kilómetros había ampliado de nuevo su margen hasta los 32 segundos.

El estadounidense terminó imponiéndose por 13 segundos a Matthews, que consiguió la medalla de plata, mientras que el neerlandés Mathieu van der Poel logró el bronce.

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