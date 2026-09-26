La neerlandesa Demi Vollering logra el oro en una accidentada prueba de ruta

La neerlandesa Demi Vollering ha ganado este sábado la prueba de ruta élite femenina del Campeonato del Mundo de ciclismo en carretera, que se está disputando en Montreal (Canadá), y ha logrado por primera vez la medalla de oro.

Las lideresas provisionales tuvieron 3:15 de margen sobre un pelotón que luego quedó roto por esa fuerte caída masiva. Varias ciclistas se han visto afectadas, entre ellas la canadiense Magdeleine Vallières, vigente defensora del título, quien ha tenido que retirarse.

Vollering protagonizó su propio ataque a 38,5 km de meta. Sin embargo, tanto la polaca Kasia Niewiadoma-Phinney como la italiana Elisa Longo Borghini la buscaron. Ambas neutralizaron a la neerlandesa cuando quedaban 15,2 km para la conclusión, alcanzándolas la francesa Juliette Berthet justo antes de la recta de meta previa a la última vuelta al circuito.

Fueron Vollering y Niewiadoma quienes lucieron mejor cadencia para jugarse entre ambas el éxito en la recta definitiva. Quedando solamente 150 metros para terminar la prueba, la polaca impulsó el esprint y de manera fugaz pareció que podía vencer a la neerlandesa, si bien ésta marcó la pauta en el instante decisivo para tomar la delantera y añadir por fin a su extenso palmarés una medalla de oro mundialista.