CRO Race 2026
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Molano se lleva en un apretado esprint la primera etapa de la CRO Race

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CRO-Race-etapa-1-Molano
18:00 - 20:00

El colombiano Juan Sebastián Molano (UAE) alza el puño en la meta de Seget (Croacia). Foto: CRO Race

Euskaraz irakurri: Bideoa: Juan Sebastian Molano (UAE) kolonbiarrak irabazi du CRO Race lasterketako lehen etapa
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Última actualización

El ciclista neerlandés de Euskaltel-Euskadi, Axel Van der Tuuk, ha cogido unos metros de ventaja con respecto al pelotón en los últimos kilómetros, pero ha sido absorvido por el gran grupo en los metros finales. El francés Paul Magnier (Soudal) ha sido segundo en la meta de Seget, y el alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) tercero.

Otras competiciones de ciclismo Ciclismo Colombiano

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