El ciclista neerlandés de Euskaltel-Euskadi, Axel Van der Tuuk, ha cogido unos metros de ventaja con respecto al pelotón en los últimos kilómetros, pero ha sido absorvido por el gran grupo en los metros finales. El francés Paul Magnier (Soudal) ha sido segundo en la meta de Seget, y el alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) tercero.