ALEMANIAKO ITZULIA - 1.ETAPA
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Louis Barré bakar-bakarrik helmugaratu da Schwäbisch Hallen

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18:00 - 20:00
Louis Barré Schwäbisch Halleko helmugan.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Louis Barré (Visma) frantziarrak lortu du Alemaniako Itzuliko lehen etapako garaipena, bakar-bakarrik helmugaratu da Schwäbisch Hallen. Isaac del Toro (UAE) izan da bigarren 16 segunduko aldearekin. Giule Ciccone (Lidl-trek) izan da hirugarren.

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