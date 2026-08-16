Abuztuaren 16an
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Silva uruguaitarrak irabazi du Norvegiako Arctic Race

Iragarkia
Cedrik Bakke Christophersen
18:00 - 20:00

Cedrik Bakke Christophersen. Irudia: Arctic Race of Norway

author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Azken etapan, Cedrik Bakke Christophersen izan da azkarrena. Norvegiarrak lau ordu pasatxoan amaitu du 190,5 kilometroko etapa.

Sailkapen nagusiari dagokionez, azken garaipena Guillermo Thomas Silva uruguaitarrarentzat izan da. 

Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lonardik irabazi du Arctic Race lasterketako lehen etapa esprintean, eta Paul Hennequin Euskalteleko txirrindulariak erorikoa izan du

Polti VisitMalta taldeko txirrindulari italiarra azkarrena izan da azken metroetan, Jason Tesson frantziarra eta Riley Pickrell kanadarra gaindituta. Azken kilometroan sartuta Paul Hennequin Euskaltel-Euskadiko txirrindulari frantziarrak eroriko gogorra izan du, hesien kontra jota. Zorionez, ez du lesio larririk, eta helmugaratu da.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X