Louis Barré gana en solitario en Schwäbisch Hall

La ultrafondista vizcaína es incansable. Después de proclamarse campeona de Europa en la modalidad de 12 horas en ultraciclismo, en Croacia, Ziortza Villa explica en qué consiste su especialidad, así como los detalles de su preparación de cara a sus próximos retos: el Campeonato de Europa de 1000km que se disputará en Austria a finales de agosto y el Campeonato del Mundo que se disputará en Florida en noviembre.