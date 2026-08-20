VUELTA A ALEMANIA - 1ª ETAPA
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Louis Barré gana en solitario en Schwäbisch Hall

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Louis Barré en la meta de Schwäbisch Hall.
Euskaraz irakurri: Louis Barré bakar-bakarrik helmugaratu da Schwäbisch Hallen
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KIROLAK EITB

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El francés Louis Barré (Visma) se ha impuesto en la primera etapa de la Volta a Alemania, cruzando en solitario la línea de meta en Schwäbisch Hall. Isaac del Toro (UAE) ha sido segundo con 16 segundos de diferencia. Giule Ciccone (Lidl-trek) ha llegado en tercer lugar.

Isaac del Toro gana la etapa previa de la Vuelta a Alemania
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