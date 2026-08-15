ARCTIC RACE
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Guillermo Thomas Silva garaile hirugarren etapan, Storheia Summiten

Iragarkia
Silva 1 (Arctic)
18:00 - 20:00
Guillermo Thomas Silva. Irudia: Arctic Race of Norway
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) uruguaitarrak lortu du lehen postua Arctic Raceko hirugarren etapan. Van Eetvelt (Lotto) belgikarra helmugaratu da bigarren, Silvarekin batera. Pinarello (NSN Cycling) hirugarren izan da Storheia Summiten.

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lonardik irabazi du Arctic Race lasterketako lehen etapa esprintean, eta Paul Hennequin Euskalteleko txirrindulariak erorikoa izan du

Polti VisitMalta taldeko txirrindulari italiarra azkarrena izan da azken metroetan, Jason Tesson frantziarra eta Riley Pickrell kanadarra gaindituta. Azken kilometroan sartuta Paul Hennequin Euskaltel-Euskadiko txirrindulari frantziarrak eroriko gogorra izan du, hesien kontra jota. Zorionez, ez du lesio larririk, eta helmugaratu da.

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