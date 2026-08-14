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Erlend Blikra norvegiarrak esprintean irabazi du Arctic Raceko bigarren etapa

Iragarkia
Erlend Blikra
18:00 - 20:00

Erlind Blikra Andeneseko helmugan. Irudia: Arctic Race of Norway

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KIROLAK EITB

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Uno X Mobility taldeko Erlind Blikrak irabazi du Vesterålen-Andenes artean jokatu den Arctic Race lasterketako bigarren etapan. Norvegiarrak esprintean lortu du garaipena, Ethan Vernon (NSN Cycling) helmugaratu da bigarren, Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), berriz, hirugarren.

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lonardik irabazi du Arctic Race lasterketako lehen etapa esprintean, eta Paul Hennequin Euskalteleko txirrindulariak erorikoa izan du

Polti VisitMalta taldeko txirrindulari italiarra azkarrena izan da azken metroetan, Jason Tesson frantziarra eta Riley Pickrell kanadarra gaindituta. Azken kilometroan sartuta Paul Hennequin Euskaltel-Euskadiko txirrindulari frantziarrak eroriko gogorra izan du, hesien kontra jota. Zorionez, ez du lesio larririk, eta helmugaratu da.

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