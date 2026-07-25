Clásica de Ordizia
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Guillermo Thomas Silva gana la Clásica de Ordizia

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ordiziako klasikoa
18:00 - 20:00
Guillermo Thomas Silva celebra su victoria en la Clásica de Ordizia. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Guillermo Thomas Silvak irabazi du 2026ko Ordiziako Klasikoa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha proclamado campeón de la 103ª Clásica de Ordizia, tras imponerse en un ajustado esprint final al navarro Igor Arrieta (UAE Emirates), con quien ha protagonizado un ataque definitivo en el descenso final a tres kilómetros de la meta. Arrieta, que defendía título, no ha podido con la punta de velocidad de Silva.

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