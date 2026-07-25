Guillermo Thomas Silva gana la Clásica de Ordizia
El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha proclamado campeón de la 103ª Clásica de Ordizia, tras imponerse en un ajustado esprint final al navarro Igor Arrieta (UAE Emirates), con quien ha protagonizado un ataque definitivo en el descenso final a tres kilómetros de la meta. Arrieta, que defendía título, no ha podido con la punta de velocidad de Silva.
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Un recorrido de poco más de 172 kilómetros que, como novedad, contará con dos ascensiones a Pike. El año pasado la carrera se saldó con victoria para Isaac del Toro y este año contará, entre otros, con Igor Arrieta, Alex Aranburu, Ion Izagirre y Pello Bilbao en la salida.
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Igor Arrieta participará en la Clásica de Ordizia
La 103 edición de la Clásica de Ordizia se celebrará el 25 de julio. Los participantes tendrán que recorrer 167 kilómetros con las subidas a Abaltzisketa y Gaintza. Entre los favoritos aparecen Igor Arrieta, Jonathan Narváez, Antonio Morgado y Jon Barrenetxea, entre otros. La carrera se podrá seguir en EITB.
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La prueba, que este año cumple su 45 edición, contará con siete puertos puntuables y 221 kilómetros de recorrido, y tendrá un final protagonizado por los altos de Erlaitz (10 %) y Murgil (10 %), a escasos kilómetros de la meta en la capital donostiarra. Se correrá el 1 de agosto.
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El ciclista navarro del Kern Pharma ha sido protagonista en Sabiñánigo tras entrar en la fuga decisiva junto a Igor Arrieta (UAE) y pelear hasta el final por el oro. Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5) se ha proclamado campeón de España, con Joel Nicolau (Caja Rural) segundo y Berrade tercero.
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En categoría elite UCI la navarra Paula Ostiz (Movistar) ha conseguido la medalla de bronce, mientras que en categoría elite la zumaiarra Maite Urteaga (Eulen-Amenabar) ha finalizado en segundo lugar después de ser una de las protagonistas del día.
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