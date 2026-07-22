Perfiles y recorridos de todas las etapas de La Vuelta a Burgos 2026
La Vuelta a Burgos 2026 va a comenzar el 4 de agosto, martes, en Gumiel de Izán, y va a finalizar el próximo sábado 8 de agosto en Lagunas de Neila. La carrera consta de cinco etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.
Estas son las etapas que completan el recorrido de La Vuelta a Burgos:
Etapa 1, martes 4 de agosto: Gumiel de Izán-Burgos (165 kilómetros)
Etapa 2, miércoles 5 de agosto: Arcos de la Llana-Pineda de la sierra (178 kilómetros)
Etapa 3, jueves 6 de agosto: Merindad de Montija-Valle de Valdevezana (184 kilómetros)
Etapa 4, viernes 7 de agosto: Palazuelos de Muñó-Briviesca (178 kilómetros)
Etapa 5, sábado 8 de agosto: Caleruega-Lagunas de Neila (137 kilómetros)
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