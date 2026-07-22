del 4 al 8 de agosto
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Perfiles y recorridos de todas las etapas de La Vuelta a Burgos 2026

La Vuelta a Burgos se disputará entre el 4 y el 8 de agosto, y comenzará en Gumiel de Izán, y concluirá en Lagunas de Neila. Las cinco etapas van a ser emitidas, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
Perfil etapa 1 Vuelta a Burgos 2026 portada noticia
Perfil de la primera etapa de La Vuelta a Burgos con final en Burgos.
Euskaraz irakurri: 2026ko Burgosko Itzuliko etapa guztien profilak eta ibilbideak
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Vuelta a Burgos 2026 va a comenzar el 4 de agosto, martes, en Gumiel de Izán, y va a finalizar el próximo sábado 8 de agosto en Lagunas de Neila. La carrera consta de cinco etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

Estas son las etapas que completan el recorrido de La Vuelta a Burgos:

Etapa 1, martes 4 de agosto: Gumiel de Izán-Burgos (165 kilómetros)

Etapa 2, miércoles 5 de agosto: Arcos de la Llana-Pineda de la sierra (178 kilómetros)

Etapa 3, jueves 6 de agosto: Merindad de Montija-Valle de Valdevezana (184 kilómetros)

Etapa 4, viernes 7 de agosto: Palazuelos de Muñó-Briviesca (178 kilómetros)

Etapa 5, sábado 8 de agosto: Caleruega-Lagunas de Neila (137 kilómetros)

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