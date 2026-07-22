Perfiles y recorridos de todas las etapas de La Vuelta a Burgos 2026

La Vuelta a Burgos 2026 va a comenzar el 4 de agosto, martes, en Gumiel de Izán, y va a finalizar el próximo sábado 8 de agosto en Lagunas de Neila. La carrera consta de cinco etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

Estas son las etapas que completan el recorrido de La Vuelta a Burgos:

Etapa 1, martes 4 de agosto: Gumiel de Izán-Burgos (165 kilómetros)