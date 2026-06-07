Alex Baudin sorprende desde la fuga y estrena el liderato del Tour Auvernia-Ródano-Alpes

El ciclista francés Alex Baudin (EF Education - EasyPost) se impuso en solitario desde la fuga en la primera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, de 146,2 kilómetros, disputada entre las localidades de Vizille y Saint-Ismier, por lo que se convirtió en el primer líder de la general de la carrera.

Es la tercera victoria a nivel profesional para el francés, la primera en una prueba World Tour y la primera desde agosto de 2024. Segundo fue el belga Ramses Debruyne (Alpecin), y tercero, el también galo Léo Bisiaux (Decathlon), quienes llegaron 32 segundos más tarde, junto a un grupo que atacó desde el pelotón a falta de 5 kilómetros.

El menú del día incluía cuatro puertos, el último (Rousset, de primera categoría) situado a unos 20 kilómetros de la meta. Una buena piedra de toque para valorar el estado de forma de los aspirantes a la victoria en la clasificación general, la etapa inaugural más dura en cuanto a desnivel acumulado de los últimos años.

La fuga del día quedó conformada, después de muchos intentos, por Raúl García Pierna (Movistar), Álex Díaz (Caja Rural), Sergio Samitier (Cofidis), Alex Baudin, Alastair Mackellar (EF Education), Georg Zimmermann (Lotto), Mattéo Vercher (TotalEnergies), George Bennet (NSN) y Clément Braz (Groupama).

Esta fue perdiendo efectivos a lo largo de los cinco puertos puntuables de la jornada, hasta que sólo quedó al frente Baudin. El francés coronó en primera posición la subida a Rousset, la última del día.

El corredor del EF Education no dejó de creer en sus posibilidades en ningún momento. Logró mantener la diferencia respecto al grupo perseguidor siempre por encima del minuto, después de un gran descenso.

Entonces, a falta de 5 kilómetros para la meta, el pelotón permitió a un grupo de diez corredores atacar en persecución de Baudin. En él se encontraban hombres como Bruno Armiral (Visma), Kévin Vauquelin (INEOS) o Kevin Vermaerke (UAE). No pudieron alcanzar a Baudin, que entró en solitario en meta, pero se disputaron el podio, que fue para Ramses Debruyne (Alpecin) y Léo Bisiaux (Decathlon).