Jon Barrenetxea gana el Tour du Finistère y la Boucles de l'Aulne

El ciclista vasco del Movistar Jon Barrenetxea ha ganado el Tour du Finistère de 2026, este sábado, y la Boucles de l'Aulne de 2026, el domingo, en Bretaña. Berrenetxea, de esta forma, suma ya cuatro victorias como profesional, dado que, a estas dos que ha obtenido en este fin de semana, hay que añadir el Circuito de Getxo de 2024 y una etapa de la Vuelta a Andalucía de 2025, que figuraban en su palmarés.

De esta manera, en el Tour du Finistère, el sábado, el corredor de Gamiz-Fika fue el más rápido de un grupo una treintena de hombres que se jugaron la victoria. Barrenetxea superó, en el esprint, al neerlandés Alex Molenaar, del Caja Rural-Seguros RGA, y al francés Clément Venturini, del Unibet Rose Rockets, que completaron el pódium. Gotzon Martín y Xabier Berasategi, del Euskaltel-Euskadi, ocuparon, respectivamente, los puestos decimocuarto y decimoquinto.

El domingo, en la Boucles de l'Aulne, Jon Barrenetxea volvió a ser más rápido que Clément Venturini, segundo, con el francés Maxime Vezie (CIC Procycling Academy) en tercera posición. Así, el ciclista vizcaíno redondeó un fin de semana impecable, en el que ha obtenido un pleno en las dos carreras que ha disputado.