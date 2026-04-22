Subida al Muro de Huy en el último kilómetro de la Flecha Valona, con victoria de Paul Seixas

En la prueba masculina, Seixas ha llevado el mando en la subida final y ha atacado a 200 metros de la cima para levantar los brazos. En la femenina, Vollering ha sido también la más fuerte en el ascenso al Muro de Huy, donde ha llevado la iniciativa en un desenlace disputado, sin mirar atrás y con fe en una victoria que se le había negado desde 2023.