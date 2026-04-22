Subida al Muro de Huy en el último kilómetro de la Flecha Valona, con victoria de Paul Seixas
El joven ciclista francés del Decathlon ha atacado en la ascensión decisiva de la carrera, y ha dejado atrás a todos sus rivales. Ion Izagirre, que ha firmado una gran actuación, se ha clasificado en séptima posición.
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Seixas y Vollering conquistan el Muro de Huy en la Flecha Valona
En la prueba masculina, Seixas ha llevado el mando en la subida final y ha atacado a 200 metros de la cima para levantar los brazos. En la femenina, Vollering ha sido también la más fuerte en el ascenso al Muro de Huy, donde ha llevado la iniciativa en un desenlace disputado, sin mirar atrás y con fe en una victoria que se le había negado desde 2023.
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La carrera presentará un desenlace renovado, ya que la organización ha decidido reforzar el tramo previo a las ascensiones históricas con la incorporación de dos nuevos puertos: Col du Maquisard y Côte de Desnié.
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Pinarello gana la última etapa y Adam Yates se lleva la general de O Gran Camiño
El británico Adam Yates ha conseguido defender el maillot amarillo que había logrado en la jornada del viernes para suceder al canadiense Derek Gee como vencedor de la carrera gallega.
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El británico ha arrancado a 3,5 kilómetros de la meta y ya nadie ha conseguido seguirle. Lo ha intentado el noruego Jørgen Nordhagen para no despedirse de la general, pero al corredor del Visma le ha sido imposible. También al italiano Alessandro Pinarello, que había arrancado la cuarta etapa como líder.
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