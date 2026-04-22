Flecha Valona
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Subida al Muro de Huy en el último kilómetro de la Flecha Valona, con victoria de Paul Seixas

Huyko Harresia 2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Huyko Harresirako igoera Flèche Wallonneko azken kilometroan; Paul Seixas gailendu da
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KIROLAK EITB

Última actualización

El joven ciclista francés del Decathlon ha atacado en la ascensión decisiva de la carrera, y ha dejado atrás a todos sus rivales. Ion Izagirre, que ha firmado una gran actuación, se ha clasificado en séptima posición. 

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