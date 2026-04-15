Recorrido y perfil de la Clásica Flecha Valona 2026

La clásica Flecha Valona celebra su 90 edición el próximo 22 de abril, miércoles. La carrera se emitirá en directo en ETB1 a partir de las 15:15 horas. El esloveno Tadej Pogacar fue el ganador el año pasado en el Muro de Huy.

Este año, la carrera comenzará por primera vez en Herstal, muy cerca de Lieja. El pelotón masculino se enfrentará a un recorrido de 208,8 kilómetros. El sucesor de Tadej Pogacar será coronado tras tres vueltas, alrededor de las 16:30 horas.

Tras un exigente calentamiento en las subidas de Trasenster y Les Forges, los ciclistas se enfrentarán rápidamente al emblemático circuito de la Flecha Valona: unos 37 kilómetros que concentran las pendientes de Ereffe, Cherave y, sobre todo, el Muro de Huy, que deberán conquistar tres veces.

Por tercera vez, el pelotón femenino saldrá después del masculino, a las 13:40 horas desde la Grand Place de Huy. Las ciclistas afrontarán inmediatamente la subida a Bohissau, antes de dos ascensos más en Courrière y Durnal, que prepararán el escenario para la gran final en el circuito Ereffe - Cherave - Huy. El recorrido será de 148,2 kilómetros.