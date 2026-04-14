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Últimos metros que han dado la victoria a Julius Johansen en O Gran Camiño

A CORUÑA (GALICIA), 14/04/26.- El ciclista danés del UAE Team Emirates, Julius Johansen, se proclama vencedor de la primera etapa de O Gran Camiño, que celebra la quinta edición volviendo este martes a uno de los elementos patrimoniales más reconocidos de Galicia, la Torre de Hércules (A Coruña). EFE/ Cabalar
18:00 - 20:00
Julius Johansen (UAE) en la primera etapa de O Gran Camiño. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Julius Johanseni O Gran Camiñon garaipena eman dizkioten azken metroak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Julius Johansen (UAE) ha sido el vencedor de la primera etapa de la O Gran Camiño, con Rafael Reis (ACR) segundo en la contrarreloj individual y Nelson Oliveira (MOV) tercero.

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