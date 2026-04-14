Últimos metros que han dado la victoria a Julius Johansen en O Gran Camiño
Julius Johansen (UAE) ha sido el vencedor de la primera etapa de la O Gran Camiño, con Rafael Reis (ACR) segundo en la contrarreloj individual y Nelson Oliveira (MOV) tercero.
Te puede interesar
Johansen se impone en la contrarreloj con inicio y final en la Torre de Hércules y es el primer líder
El corredor de UAE ha sido el último en salir a la disputa de a crono, pero ha marcado los mejores tiempos en el recorrido y en la meta. El segundo clasificado ha sido el portugués Rafael Reis y tercero su compatriota Nelson Oliveira.
Recorridos y perfiles de las etapas de O Gran Camiño de 2026
La carrera, que se disputa del 14 al 18 de abril, va a ser emitida en directo por EITB, en kirolakeitb.eus y en ETB1.
Franziska Koch se impone en la París-Roubaix por delante de Marianne Vos
La alemana ha superado a la suiza en los metros finales para lograr el cuarto triunfo de su palmarés.
El llanto de Wout Van Aert tras batir a Pogacar en la París-Roubaix
El belga del Visma ha roto a llorar en el suelo nada más cruzar la meta por delante del ciclista esloveno.
Van Aert deja a Pogacar sin su ansiada París-Roubaix
El belga Wout van Aert (Visma) ha ganado la 113ª edición de la París-Roubaix tras imponerse en un intenso duelo a Tadej Pogacar, a quien el “Infierno del Norte” se le ha vuelto a resistir como único Monumento ausente en su palmarés.
Pogacar y Vollering triunfan en el Tour de Flandes
Tadej Pogacar sigue haciendo historia al ganar su tercer Tour de Flandes y sumar su cuarto monumento consecutivo, mientras que Demi Vollering ha conquistado por primera vez esta prueba.
Este es el momento que ha estado a punto de provocar la descalificación de Pogacar y Evenepoel en el Tour de Flandes
Varios ciclistas han decidido pasar el paso a nivel cuando las barreras estaban bajándose, lo que castiga el reglamento.
Ion Izagirre triunfa en el Gran Premio Miguel Induráin
El corredor de Ormaiztegi ha cruzado en solitario la línea de meta de Estella tras un ataque decisivo a dos kilómetros de meta para ganar por tercera vez el Gran Premio Miguel Indurain en su última temporada como profesional
Izagirre: “Parece que es una carrera que me viene bien"
Ion Izagirre (Cofidis) se ha mostrado satisfecho tras ganar por tercera vez el Gran Premio Miguel Indurain. Llevaba casi tres años sin ganar y ha destacado que ganar en casa siempre es especial, en el año en el que se va a retirar.