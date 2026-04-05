Flandriako Tourra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Hau da Pogacar eta Evenepoelen deskalifikazioa eragiteko zorian egon den unea Flandriako Tourrean

Hainbat txirrindularik trenbide pasagune batean aurrera egitea erabaki dute, hesiak jaisten hasi arren, eta araudiak zigortu egiten du hori.

Tour de Flandes
Flandriako Tourraren irteera. Argazkia: @RondeVlaanderen
author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Flandriako Tourrak badu bere polemika. Izan ere, txirrindulariek 60 kilometro egin dituztenerako, trenbide pasagune bat itxi dute, tropela igarotzera zihoanean. Pogacarrek eta Evenepoelek, besteak beste, aurrera egitea erabaki dute, hesiak jaisten ari ziren arren.

Txirrindularitza Kirolaren Araudiak deskalifikazioa, hilabete arteko zigorra eta 200 eta 5.000 franko suitzar arteko isunak barne hartzen ditu trenbide-pasagune bat ez errespetatzeagatik.

Egungo araudiak argi eta garbi zehazten du "erabat debekatuta dagoela trenbide-pasagune bat zeharkatzea hesia jaitsita edo jaisten dagoenean, edo argidun abisu-seinaleak eta akustikoak aktibatuta daudenean".

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X