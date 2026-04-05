Tour de Flandes
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Este es el momento que ha estado a punto de provocar la descalificación de Pogacar y Evenepoel en el Tour de Flandes

Varios ciclistas han decidido pasar el paso a nivel cuando las barreras estaban bajándose, lo que castiga el reglamento.
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Salida del Tour de Flandes. Foto: @RondeVlaanderen
Euskaraz irakurri: Hau da Pogacar eta Evenepoelen deskalifikazioa eragiteko zorian egon den unea Flandriako Tourrean
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Tour de Flandes 2026 se ha visto envuelto en polémica tras 60 km al cerrarse un paso a nivel justo cuando pasaba el pelotón. Muchos corredores de dicho grupo, entre ellos Pogacar y Evenepoel, han decidido pasar cuando las barreras estaban bajándose. Con la normativa en mano, todos podrían haber sido descalificados, aunque los jueces decidieron hacerles esperar.

El Reglamento del Deporte Ciclista incluye descalificación, suspensión de hasta un mes y multas de entre 200 y 5000 francos suizos por saltarse un paso a nivel.

La normativa actual especifica con claridad que está "terminantemente prohibido cruzar un paso a nivel cuando la barrera está bajada o bajándose, o cuando las señales luminosas y acústicas de aviso están activadas".

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