Este es el momento que ha estado a punto de provocar la descalificación de Pogacar y Evenepoel en el Tour de Flandes

El Reglamento del Deporte Ciclista incluye descalificación, suspensión de hasta un mes y multas de entre 200 y 5000 francos suizos por saltarse un paso a nivel.

La normativa actual especifica con claridad que está "terminantemente prohibido cruzar un paso a nivel cuando la barrera está bajada o bajándose, o cuando las señales luminosas y acústicas de aviso están activadas".