Miguel Indurain 2026 Sari Nagusiaren ibilbidea, profila eta ordutegia

Lizarrako lasterketan 19 taldek parte hartuko dute. Probak 200 kilometro inguruko ibilbidea eta 3.500 metroko desnibel positiboa izango du.

Miguel Indurain Sari Nagusiaren XXVII. edizioa apirilaren 4an izango da.  Lasterketa Lizarrako (Nafarroa) Foru Plazan hasi eta Andre Maria Sortzez Garbiaren Etorbidean amaituko da.

Lizarrako lasterketan 19 taldek parte hartuko dute. Lizarra munduko txirrindularitzaren erdigunea bilakatuko da egun horretan. Probak 200 kilometro inguruko ibilbidea eta 3.500 metroko desnibel positiboa izango du.

Tropela 11:50ak aldera abiatuko da Foru plazatik. Txirrindulariek 14:30ak aldera egingo dute lehen igoera Eraul mendatean, eta ordubete geroago Guirguillanon gauza bera egingo dute. Lezaungo gaina 16:00ak aldera igoko dute, eta Eraul bigarrengoz ordubete geroago.

