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Recorrido, perfil y horario del Gran Premio Miguel Indurain 2026

La carrera estellesa contará con 19 equipos y rondará los 200 km y 3500 metros de desnivel positivo.
Indurain Saria profila
Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Miguel Indurain 2026 Sari Nagusiaren ibilbidea, profila eta ordutegia
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EITB

Última actualización

La edición XXVII del Gran Premio Miguel Indurain será el próximo 4 de abril de 2026, con salida en la Plaza de los Fueros y meta en la Avenida de la Inmaculada de Estella (Navarra). La prueba ciclista podrá seguirse en directo en EITB.

La carrera estellesa contará con 19 equipos. Estella volverá a ser epicentro mundial del ciclismo en una prueba que rondará los 200 km y 3500 metros de desnivel positivo.

El pelotón partirá sobre las 11:50 horas de la Plaza de los Fueros de la localidad navarra. Se espera que los ciclistas realicen el primer paso por el Alto de Eraul entorno a las 14:30 horas y harán lo propio en Guirguillano una hora después. La ascensión al Alto de Lezaun se realizará sobre las 16:00 horas, y el segundo paso por Eraul una hora más tarde.

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