El ciclista danés Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) se ha impuesto este martes en la segunda etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre Figueres y Banyoles sobre 167,4 kilómetros, en una jornada marcada por una fuga temprana y por una victoria muy luchada del danés, mientras que Dorian Godon (INEOS Grenadiers) mantiene el liderato de la prueba catalana.

A falta de menos de un kilómetro, el pelotón ha lanzado su ataque decisivo para neutralizar al belga Liam Slock (Lotto Intermarché), el último superviviente de una combativa fuga, y bien pronto el Uno-X Mobility de Cort ha podido tomar la cabeza de carrera y salir con ventaja de la última curva.

Y en la recta final, que picaba hacia arriba, Cort Nielsen (35 victorias profesionales a sus 33 años) se ha situado en cabeza superando a Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG), que ha intentado seguirle sin lograrlo y ha terminado octavo.

Los últimos metros han sido una lucha de fuerza y estrategia: Cort ha logrado distanciar a sus rivales en los últimos 400 metros y ha cruzado la meta en solitario, mientras Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) y Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech) completaban el podio del día.

Por detrás, Godon ha controlado la situación en el pelotón para mantener la camiseta de líder, cruzando la línea en cuarta posición y retener el liderato por la combinación de puestos, igualado a tiempo con Cort.

La escapada del día, sin duda protagonista de la jornada, se ha formado prácticamente al inicio de la etapa y ha estado integrada por Baptiste Veistroffer y Liam Slock (Lotto Intermarché) junto a Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Julen Arriolabengoa (Caja Rural-Seguros RGA) y Samuel Fernández (Euskaltel-Euskadi).

La etapa también ha estado marcada por la caída del alemán Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech), octavo en la primera etapa, que se ha visto obligado a abandonar.