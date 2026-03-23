Silvestrik hobera egin du, 5 saihetsetako haustura eragin zion erorikoaren ondoren
Txirrindulari italiarrak istripu latza izan zuen joan den larunbatean, Milan San Remo lasterketan.
Debora Silvestri italiarrak, Laboral Kutxako txirrindulariak, hobera egin du larunbatean Milan San Remon izandako eroriko larriaren ostean. Istripuaren ondorioz, bost saihets-hezur hautsi eta sorbaldako mikrohaustura bat izan zuen. Ospitaleratuta segitzen du, taldeak jakinarazitakoaren arabera.
"Taldeko medikuek uste dute bere egoerak hobera egiten jarraituko duela. Txirrindulariak eta taldeak benetan eskertu nahi ditugu azken orduetan jasotako babes eta animo mezu guztiak ", gaineratu dute oharrean.
Cipressako jaitsieran, amaierarako 20 kilometro baino gutxiagora, Silvestrik eroriko ikusgarria izan zuen, ezin izan baitzuen saihestu hainbat korrikalariren artean gertatutako istripu bat. Zenbait metro behera erori zen, errepideko bazter-babesaren gainetik.
Axel van der Tuukek denboraldiko lehen garaipena eman dio Euskaltel-Euskadiri, eta Iker Mintegik bigarren egin du
Eguneko ihesaldian sartu ostean, bi txirrindulariak eskutik helduta helmugaratu dira, garaipena ospatzeko.
Pogacar eta Kopecky gailendu dira Milan-San Remo Klasikoan
Alex Aranburuk hamabigarren bukatu du klasikoa, eta Usoa Ostolaza hamahirugarren izan da. Bestalde, Debora Silvestri Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioko txirrindularia ospitaleratu egin dute eroriko izugarria izan ondoren.
Miguel Indurain Sari Nagusia, apirilaren 4an, EITB Median
Datorren apirilaren 4an, Miguel Indurain Sari Nagusiaren 27. edizioa egingo dute, Lizarran. 19 talde profesionaletako txirrindulariek hartuko dute parte, eta 204 kilometroko ibilbidea egin beharko dute.
8. etapako garailea esprint estuan erabaki da
Lenny Martinezek eta Jonas Vingegaardek batera egin dituzte Paris-Nizako 8. etapako azken kilometroak, baina biek nahi izan dute garaipena eskuratu. Azken esprintean, frantziarra nagusitu da.
Del Torok Tirreno-Adriaticoko hiruhortza irabazi du
'Bi Itsasoen arteko lasterketa" irabazi duen lehen mexikarra da. Zazpigarren eta azken etapa, berriz, Jonathan Milanek eskuratu du.
Jonas Vingegaardek irabazi du Paris-Niza, eta Lenny Martinezek azken etapa
Vingeggardek bere 45. garaipena lortu du, denboraldiko hirugarrena.
Del Toro nagusitu da Camerinoko igoeran, eta lidertza sendotu du
Mexikarrak (UAE) erasoa jo du Muro della Madonna delle Carceriren azken igoeran, eta Jorgenson (Visma) eta Pellizzari (BORA) txirrindulariekiko aldea handitu du.
Dorian Godon frantziarra nagusitu da Isolako minietapan; Vingegaardek lider jarraitzen du
Etapa 47 kilometrora murriztu dute eguraldi txarragatik, eta Pont Louis Nucera eta Isola artean jokatu dute.
Paris-Nizako 7. etapak 47 km bakarrik izango ditu eguraldi txarragatik
Gaurko irteera eguerdirako aurreikusita zegoen, baina antolatzaileek ibilbidea murriztea erabaki dute bigarren egunez jarraian. Txirrindulariak taldeen autobusetara itzuli dira, eta 13:45ean abiatuko dira, Isolako helmugatik 47 kilometrora.