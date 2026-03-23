Milán-San Remo
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Silvestri mejora favorablemente tras la caída que le provocó la rotura de 5 costillas

La ciclista italiana sufrió una fuerte caída el pasado sábado, en la carrera Milán San Remo.
Debora Silvestri, Laboral Kutxako txirrindularia
Imagen de archivo de Devora Silvestri, ciclista del Laboral Kutxa. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Silvestrik hobera egin du 5 saihetseko haustura eragin zion erorikoaren ondoren
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

La italiana Debora Silvestri, ciclista del Laboral Kutxa, mejora favorablemente tras la fuerte caída que sufrió el sábado en la Milán San Remo y que le provocó la rotura de 5 costillas y una microfractura de hombro. Continúa ingresada, según ha informado el equipo 

"El cuerpo médico del equipo confía en que su estado siga mejorando. Desde el equipo continuaremos informando sobre su evolución. Tanto la ciclista como el equipo queremos agradecer sinceramente todos los mensajes de apoyo y ánimo recibidos en las últimas horas", añadió en el parte médico.

En pleno descenso de la Cipressa, a menos de 20 kilómetros para el final, Silvestri sufrió una espectacular caída, al no poder evitar un accidente que se produjo entre múltiples corredoras. Cayó varios metros al vacío por detrás del quitamiedos. 

 

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