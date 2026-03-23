Silvestri mejora favorablemente tras la caída que le provocó la rotura de 5 costillas

La italiana Debora Silvestri, ciclista del Laboral Kutxa, mejora favorablemente tras la fuerte caída que sufrió el sábado en la Milán San Remo y que le provocó la rotura de 5 costillas y una microfractura de hombro. Continúa ingresada, según ha informado el equipo



"El cuerpo médico del equipo confía en que su estado siga mejorando. Desde el equipo continuaremos informando sobre su evolución. Tanto la ciclista como el equipo queremos agradecer sinceramente todos los mensajes de apoyo y ánimo recibidos en las últimas horas", añadió en el parte médico.



En pleno descenso de la Cipressa, a menos de 20 kilómetros para el final, Silvestri sufrió una espectacular caída, al no poder evitar un accidente que se produjo entre múltiples corredoras. Cayó varios metros al vacío por detrás del quitamiedos.