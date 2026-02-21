UAE Tour
Gorde
Garaipena eta lidergoa Del Tororentzat UAE Tourreko seigarren etapan

Andaluziako Itzuliko 4. etapa ere korritu da, Tom Crabbe belgikarrak garaitu duena, eta Algarveko Itzuliko 4. etapa, berriz,  Magnierrek irabazi du, eta Ayusok jarraitzen du lider.

Isaac Del Toro
Isaac del Toro. Argazkia: @uae_tour
author image

EITB

Azken eguneratzea

Isaac del Toro (UAE) mexikarrak irabazi du UAEko Tourreko seigarren etapa , Al Ain Museum eta Jebel Hafeet artean korritu dena, eta sailkapen nagusian lider da. Del Torok Antonio Tiberi italiarra (Bahrain Victorious) gainditu du Jebel Hafeeteko igoeran amaitu den etapa nagusian.

 

Crabbek laugarren etapa irabazi du Andaluzian

Tom Crabbe txirrindulari belgikarra nagusitu da larunbat honetan Andaluziako Itzuliaren 72. edizioko laugarren etapan,  Montoron (Kordoba) hasi eta Pozoblancon (Kordoba) amaitu den ibilbidean (166 km).

Crabbe azkarrena izan da amaierako esprint itxian, eta 3: 50.12ko denborarekin amaitu du ibilbidea. Team Movistarreko Ivan Romeok, bestalde, hirugarren egunez jarraian sailkapen nagusiko lidergoari eutsi dio.

Magnierren bigarren etapa garaipena Algarven

Paul Magnierrek garaipena errepikatu du Algarveko Tourreko laugarren etapan, Albufeira eta Algarve arteko 175,1 kilometroko ibilbidean. 21 urteko frantziarraren bigarren garaipen partziala da.

Etapa garaipena esprintean erabaki da, tropelak eguneko ihesaldia bertan behera utzi ostean. Sailkapen nagusian, eta amaierarako etapa baten faltan, Ayusok zazpi segundo ateratzen dizkio Paul Seixasi eta 44 Joao Almeidari.

Txirrindularitza UAE Tourra Andaluziako Itzulia Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

