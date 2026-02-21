Victoria y liderato para Del Toro en la sexta etapa del UAE Tour
El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha impuesto en la sexta etapa del Tour de UAE, entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, y se ha situado al frente de la general. Del Toro ha desbancado al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) en esta etapa reina que ha terminado en la subida de Jebel Hafeet. Tiberi partía este sábado con el jersey rojo de líder.
El italiano, cuarto hoy a 0:31 del americano, queda a 0:20 en la general a un día de que finalice esta prueba.
Crabbe se lleva la cuarta etapa en Andalucía
El ciclista belga Tom Crabbe ha conseguido este sábado la victoria en la cuarta etapa de la 72ª edición de la Enb Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, disputada en la provincia de Córdoba, con salida en Montoro (Córdoba) y llegada en Pozoblanco (Córdoba), con 166 kilómetros.
Crabbe ha sido el más rápido en un cerrado esprint con un tiempo de 3:50.12 en una jornada en la que Iván Romeo, del Team Movistar, sigue por tercer día como líder de la general cuando falta una etapa, la del domingo, para el final de la carrera.
Segunda victoria de etapa de Magnier en el Algarve
Paul Magnier ha repetido victoria al imponerse en la cuarta etapa del Tour del Algarve, una jornada de 175,1 kilómetros entre Albufeira y el Algarve. Es el segundo triunfo parcial del francés de 21 años en la presente edición en la que Juan Ayuso sigue comandando la general.
La victoria de etapa se ha decidido al esprint tras abortar el pelotón la escapada del día. En la general, y a falta de una etapa para el final, Ayuso aventaja en siete segundos a Paul Seixas y en 44 a Joao Almeida.
Te puede interesar
Jonathan Milan vuelve a imponerse y Tiberi sigue líder tras la quinta etapa del UAE Tour
Un día después de ganar, también al esprint la cuarta etapa, Milan ha vuelto a levantar los brazos de campeón para sellar su segundo triunfo consecutivo en la ronda emiratí. Por su parte, el belga Milan Fretin se ha impuesto en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía y Filippo Ganna ha vuelto a demostrar su poderío contra el crono en la tercera etapa de la Vuelta al Algarve.
Jonathan Milan reaparece en la cuarta etapa del UAE Tour, y Tiberi mantiene el maillot rojo
En un final agónico, la fuga de la jornada ha cedido a tan solo 200 metros de la última línea, donde ha irrumpido el italiano para imponer su descomunal potencia final.
Tiberi estrena la cima de Jebel Mobrah y arrebata el liderato a Evenepoel
El italiano ha sido el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le ha permitido estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo. Del Toro ha sido segundo; Evenepoel, por elcontrario, se ha hundido.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán, desde el miércoles, en la Vuelta a Andalucía de 2026
La 72ª edición de la carrera finaliza el próximo domingo, día 22, después de la disputa de cinco etapas. Además de los tres equipos vascos, la organización ha anunciado la presencia de Jon Barrenetxea (Movistar) y Alex Aranburu y Jon Izagirre (Cofidis).
Evenepoel domina la contrarreloj, es líder y aleja a Del Toro
No ha habido margen para la sorpresa y Evenepoel ha hecho volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se ha adaptado al triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico.
Exhibición de Tim Wellens en los olivos de Jaén
El flamenco, en su quinta participación, ha ganado la Oliva de Oro en la clásica Jaén Paraíso Interior. Su escapada ha hecho inútiles los intentos de los rivales que le perseguían, entre ellos uno de los favoritos, Tom Pidcock, segundo clasificado.
Escalofriante caída de Van Gils en la recta de meta de la Clásica Jaén Paraíso Interior
El corredor belga del Red Bull Bora ha sufrido una aparatosa caída a escasos 50 metros de la línea de meta. El suizo del UAE Jan Christen ha sido descalificado por su maniobra.
El belga Tim Wellens se corona en la Clásica de Jaén Paraíso Interior con la Aceituna de Oro
El corredor del equipo UAE ha atacado lejos de meta, ha superado varios tramos de tierra y ha sido capaz de presentarse en la recta de meta con tiempo para celebrar su primer triunfo en Jaén tras de cinco intentos.
La V edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior se disputa el lunes con Tom Pidcock como gran favorito
La prueba, que trascurre en gran parte por caminos flanqueados por los olivares que circunda Úbeda con un recorrido total de 169 km, se podrá seguir en directo en EITB desde las 15:30 horas.