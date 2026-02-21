UAE Tour
Victoria y liderato para Del Toro en la sexta etapa del UAE Tour

También se han disputado la 4ª etapa de la Vuelta a Andalucía con triunfo para el belga Tom Crabbe y la 4ª etapa del Tour del Algarve, con victoria para Magnier y Ayuso de líder.
Isaac Del Toro
Isaac del Toro. Foto: @uae_tour
Euskaraz irakurri: Garaipena eta lidergoa Del Tororentzat UAE Tourreko seigarren etapan
author image

EITB

Última actualización

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha impuesto en la sexta etapa del Tour de UAE, entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, y se ha situado al frente de la general. Del Toro ha desbancado al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) en esta etapa reina que ha terminado en la subida de Jebel Hafeet. Tiberi partía este sábado con el jersey rojo de líder.

El italiano, cuarto hoy a 0:31 del americano, queda a 0:20 en la general a un día de que finalice esta prueba.

Results powered by FirstCycling.com

Crabbe se lleva la cuarta etapa en Andalucía

El ciclista belga Tom Crabbe ha conseguido este sábado la victoria en la cuarta etapa de la 72ª edición de la Enb Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, disputada en la provincia de Córdoba, con salida en Montoro (Córdoba) y llegada en Pozoblanco (Córdoba), con 166 kilómetros.

Crabbe ha sido el más rápido en un cerrado esprint con un tiempo de 3:50.12 en una jornada en la que Iván Romeo, del Team Movistar, sigue por tercer día como líder de la general cuando falta una etapa, la del domingo, para el final de la carrera.

Results powered by FirstCycling.com

Segunda victoria de etapa de Magnier en el Algarve

Paul Magnier ha repetido victoria al imponerse en la cuarta etapa del Tour del Algarve, una jornada de 175,1 kilómetros entre Albufeira y el Algarve. Es el segundo triunfo parcial del francés de 21 años en la presente edición en la que Juan Ayuso sigue comandando la general.

La victoria de etapa se ha decidido al esprint tras abortar el pelotón la escapada del día. En la general, y a falta de una etapa para el final, Ayuso aventaja en siete segundos a Paul Seixas y en 44 a Joao Almeida.

Results powered by FirstCycling.com

Ciclismo UAE Tour Vuelta a Andalucía Otras competiciones de ciclismo

