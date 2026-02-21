Victoria y liderato para Del Toro en la sexta etapa del UAE Tour

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha impuesto en la sexta etapa del Tour de UAE, entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, y se ha situado al frente de la general. Del Toro ha desbancado al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) en esta etapa reina que ha terminado en la subida de Jebel Hafeet. Tiberi partía este sábado con el jersey rojo de líder.

El italiano, cuarto hoy a 0:31 del americano, queda a 0:20 en la general a un día de que finalice esta prueba.