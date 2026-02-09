OTSAILAREN 13TIK 15ERA
2026ko Proventzako Tourra, perfilak eta taldeak

Lasterketak hiru etapa ditu eta guztia 559,5 kilometro egin beharko ditu tropelak.
(Foto de ARCHIVO) 09 May 2025, Albania, Tirana: Danish cyclist Mads Pedersen of Lidl-Trek team celebrates as he crosses the finish line to win the first stage of the 108th Giro d'Italia cycling race, 160km from Durres to Tirana. Photo: Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press/dpa Massimo Paolone/LaPresse via ZUM / DPA 09/5/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Mads Pedersen, 2025eko Proventzako Tourreko irabazlea. Irudia: Europa Press

U. A. E. | EITB

Azken eguneratzea

Proventzako Tourreko hamargarren edizioa jokatuko da 2026ko otsailaren 13tik 15era bitartean.

Marseilla eta Arles herrien artean jokatuko da aurtengo lasterketa eta guztira 559,5 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek.

Etapa guztiak EITBn ikusi ahal izango dira. Ostiralean 15:15ean, larunbat eta igandean, berriz, 15:05ean.

2026ko Proventzako Tourreko hiru etapak

2026ko Proventzako Tourreko hiru etapak. Irudia: tourdelaprovence.fr

ETAPAK

1.  etapa : otsailak 13, ostirala. Marseilla – Saint-Victoret (168,82 km);  irteera 11:45ean eta helmuga 14:00etan. 

2. etapa: otsailak 14, larunbata. Forcalquier – Montagne de Lure (180 km);  irteera 11:50ean eta helmuga 16:20ean. 

3. etapa: otsailak 15, igandea. Rognac – Arles (210 km); irteera 11:30etan eta helmuga 16:20ean.

TALDEAK

World Teams:

Lidl Trek

Decathlon CGM CMA Team

Groupama FDJ United

EF Education – EasyPost

Ineos Grenadier

 

Pro Teams:

Totalenergies

Unibet Rose Rockets

Team Novo Nordisk

Team Polti Visitmalta

MBH Bank CSB Telecom Fort

 

Continental Teams:

XDS Astana Devo

Van Rysel – Roubaix

CIC Pro Cycling Academy

Nice Metropole Cote D’Azur

St Michel Preference Home Auber93

