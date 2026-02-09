2026ko Proventzako Tourra, perfilak eta taldeak
Proventzako Tourreko hamargarren edizioa jokatuko da 2026ko otsailaren 13tik 15era bitartean.
Marseilla eta Arles herrien artean jokatuko da aurtengo lasterketa eta guztira 559,5 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek.
Etapa guztiak EITBn ikusi ahal izango dira. Ostiralean 15:15ean, larunbat eta igandean, berriz, 15:05ean.
2026ko Proventzako Tourreko hiru etapak. Irudia: tourdelaprovence.fr
ETAPAK
1. etapa : otsailak 13, ostirala. Marseilla – Saint-Victoret (168,82 km); irteera 11:45ean eta helmuga 14:00etan.
2. etapa: otsailak 14, larunbata. Forcalquier – Montagne de Lure (180 km); irteera 11:50ean eta helmuga 16:20ean.
3. etapa: otsailak 15, igandea. Rognac – Arles (210 km); irteera 11:30etan eta helmuga 16:20ean.
TALDEAK
World Teams:
Lidl Trek
Decathlon CGM CMA Team
Groupama FDJ United
EF Education – EasyPost
Ineos Grenadier
Pro Teams:
Totalenergies
Unibet Rose Rockets
Team Novo Nordisk
Team Polti Visitmalta
MBH Bank CSB Telecom Fort
Continental Teams:
XDS Astana Devo
Van Rysel – Roubaix
CIC Pro Cycling Academy
Nice Metropole Cote D’Azur
St Michel Preference Home Auber93
