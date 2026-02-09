DEL 13 AL 15 DE FEBRERO
Tour de la Provenza 2026, perfiles y equipos

La carrera consta de tres etapas y el pelotón deberá recorrer 559,5 kilómetros.

Mads Pedersen, ganador del Tour de Provenza 2025.

Mads Pedersen, ganador del Tour de Provenza 2025. Imagen: Europa Press

 

Euskaraz irakurri: 2026ko Proventzako Tourra, perfilak eta taldeak
U. A. E. | EITB

Última actualización

La décima edición del Tour de la Provenza se disputará del 13 al 15 de febrero de 2026 entre las localidades de Marsella y Arles, con un recorrido total de 559,5 kilómetros.

Todas las etapas se podrán seguir en EITB. El viernes a las 15:15 horas y el sábado y el domingo a las 15:05 horas.

ETAPAS

1ª etapa: Viernes 13 febrero Marsella – Saint-Victoret (168,82 km); salida  a las 11:45 horas y llegada a las 14:00 horas. 

2ª etapa: sábado 14 de febrero. Forcalquier – Montagne de Lure (180 km); salida  a las 11:50 y llegada a las 16:20. 

3ª etapa: domingo 15 de febrero. Rognac – Arles (210 km) con salida a las 11:30 horas y llegada a las 16:20 horas.

EQUIPOS

World Teams:

Lidl Trek

Decathlon CGM CMA Team

Groupama FDJ United

EF Education – EasyPost

Ineos Grenadier

 

Pro Teams:

Totalenergies

Unibet Rose Rockets

Team Novo Nordisk

Team Polti Visitmalta

MBH Bank CSB Telecom Fort

 

Continental Teams:

XDS Astana Devo

Van Rysel – Roubaix

CIC Pro Cycling Academy

Nice Metropole Cote D 'Azur

St Michel Preference Home Auber93

