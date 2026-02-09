Tour de la Provenza 2026, perfiles y equipos
La carrera consta de tres etapas y el pelotón deberá recorrer 559,5 kilómetros.
La décima edición del Tour de la Provenza se disputará del 13 al 15 de febrero de 2026 entre las localidades de Marsella y Arles, con un recorrido total de 559,5 kilómetros.
Todas las etapas se podrán seguir en EITB. El viernes a las 15:15 horas y el sábado y el domingo a las 15:05 horas.
ETAPAS
1ª etapa: Viernes 13 febrero Marsella – Saint-Victoret (168,82 km); salida a las 11:45 horas y llegada a las 14:00 horas.
2ª etapa: sábado 14 de febrero. Forcalquier – Montagne de Lure (180 km); salida a las 11:50 y llegada a las 16:20.
3ª etapa: domingo 15 de febrero. Rognac – Arles (210 km) con salida a las 11:30 horas y llegada a las 16:20 horas.
EQUIPOS
World Teams:
Lidl Trek
Decathlon CGM CMA Team
Groupama FDJ United
EF Education – EasyPost
Ineos Grenadier
Pro Teams:
Totalenergies
Unibet Rose Rockets
Team Novo Nordisk
Team Polti Visitmalta
MBH Bank CSB Telecom Fort
Continental Teams:
XDS Astana Devo
Van Rysel – Roubaix
CIC Pro Cycling Academy
Nice Metropole Cote D 'Azur
St Michel Preference Home Auber93
